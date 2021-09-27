涉毀壞警方告示並推跌警長　前區議員受審

前中西區區議員葉錦龍涉嫌於前年9月，在西區警署外撕毀一張警方告示，並推跌一名便衣警長。他現被控刑事損壞及抗拒在正當執職務的警務人員2項罪名，案件今（27日）在東區裁判法院開審。涉案警長供稱當時被告突然衝過來，指罵另一名便衣警員，並要發生衝突，故他及同僚袍連忙將制服被告。過程中警長遭被告打中，失平衡倒地時撞傷右膝。他形容當時「痛到隻腳好似斷左咁」。

被告葉錦龍（33歲），被控於2019年9月1日，在西營盤西邊街與德輔道西交界，損壞屬於香港警務處的一張警察通告，以及抗拒警長歐志強。

警長歐志強供稱，當天早上他和同袍身穿便衣，剛步出西區警署，便發現被告站在對面行人路上，將燈柱上的警察告示牌扯下來，該告示牌印有「請勿在此橫過馬路」的字句。及後被告越過馬路，凶神惡煞地衝向歐等一行人，以粗口指罵其中一名警員，說：「我 X 你老母呀」、「我做乜嘢關你 X 事」 。歐嘗試調停，並向被告表明警察身份，但被告沒有停下，反而繞過他衝向該名警員。歐及同袍於是聯手牽制被告，其後再多3名警員支援。惟被告激烈反抗，用右肩與手臂打到歐的左身，使歐失平衡跌下，撞傷右膝撞傷及擦損右手肘。

辯方盤問歐時指出，事件由爭執至制服被告是在1分鐘之內發生，當時被告遭歐及另一名警員，以一人拉着被告一隻手的方式去牽制，加上兩人是便衣打扮，難以辨別是警察，故被告適量的掙扎亦屬正常。區不同意辯方所指，並稱他早已表明其警察身份。