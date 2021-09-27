海洋公園萬聖節20年首次無鬼屋　玩哈囉喂需另購票要價640元

兩度獲政府撥出逾百億港元救亡的海洋公園，其較受歡迎的哈囉喂活動去年因應新冠肺炎疫情而暫停，園方今(27日)公布，哈囉喂活動今年將以「新形式」捲土重來，一改以往封閉式鬼屋，會以開放式景點取代，包括「濕身」尋寶等環節，惟今年售價亦以「新形式」出推出，有別於一張普通門票可遊玩園內設施兼哈囉喂活動，遊客今年需額外付280港元購買追加門票，以進入3個指定景點，連同普通入場票，成人門票索價640港元。公園代表指，全新模式會加入互動元素，故增加票價以彌補成本，但對分拆門票有信心，因以往已有一眾「粉絲」，相信較易接受售價升幅。

海洋公園「哈囉喂全園祭」活動舉辦至今20年，今年因應疫情將會一改以往封閉式鬼屋，以開放式景點取代，其中3個指定景點，包括要逃避喪屍攻擊的「屍襲逃亡」、有水槍元素的尋寶活動「陰濕奪寶」、以及在退疫機動遊戲「跳樓機」附近舉行的「鬼上身事件簿」，則首次需要額外收費，大小同樣收280港元，便可無限次進入3景點。指定景點會劃分出入口，遊客會佩戴手帶識別。

被問到以往一票即可入園兼玩哈囉喂活動，今年首次「分拆」計算，額外門票近乎1張360港元的成人入場門票，新任海洋公園行政總裁黃嗣輝指，對票價有信心，認為是次3指定景點加入互動元素，形式所限會有人流限制，需要調高票價。

另外，一眾嘩鬼演員亦會佩戴口罩，接種新冠疫苗或定期進行檢測，指定景點會遵守政府防疫措施，維持入場人數是容納人數的75%上限，故門票會限量在網上發售，遊客亦可即場購票。