少女時代前成員Jessica男友　被入稟追債682萬美元

韓國女子組合少女時代的前成員Jessica （鄭秀妍）早年自創個人品牌 Blanc & Eclare，但持有該品牌的公司卻捲入法律訴訟。一間公司於上周五（24日）入稟本港高院，民事控告Blanc的投資者、即Jessica的男友權寧一，指稱權持有Blanc品牌的公司連本帶利欠款約682萬美元（折合約5300萬港元），故要求權償還款項。

本案原告Joy King Enterprises Limited，被告權寧一。據入稟狀指，經營國際時尚品牌Blanc & Eclare的Blanc Group Limited，先後在2016年10月及2017年5月向Spectra SPC借貸300萬美元（折合約2340萬港元）及100萬美元（折合約780萬港元），但並沒有還款。而原告在今年8月與Spectra SPC簽訂轉讓協議，從Spectra SPC接收上述兩筆欠款。直至今年9月10日貸款到期，被告仍未清還貸款本金加利息，合共逾682.4萬美元（折合約5300萬港元），原告因此入稟本港高院，向被告作出追討。