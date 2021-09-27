外籍漢違檢疫令擅離尖沙咀華美達酒店　警正追尋失蹤男子

政府今日(27日)表示，1名獲發強制檢疫令的男子涉嫌在未經批准下離開指定檢疫酒店，接獲尖沙咀華美達華麗酒店通報，警方現正追尋該名男子，指定檢疫酒店計劃合規巡查隊及酒店管理人員亦同時進行跟進調查。

衞生署衞生防護中心於上周六(25日)晚上接獲尖沙咀華美達華麗酒店通知，1名當天從意大利抵港，並入住該指定酒店的75歲外籍男子，涉嫌在檢疫期間，在未獲批准的情況下擅自離開酒店房間，並於走廊位置徘徊，違反強制檢疫令。酒店職員遂要求該名男子返回房間內。

按既定機制，中心通報食衞局及警方，並安排醫療輔助隊車輛於本周日(26日)將該名男子送到檢疫中心接受強制檢疫。醫療輔助隊車輛當日下午約1時抵達指定檢疫酒店後，酒店職員發現該名男子失蹤。根據酒店的閉路電視監控及紀錄，該男子於本周日早上約11時離開檢疫酒店，並沿山林道步向彌敦道方向。

當局對事件表示極度關注及重視，任何人違反檢疫令，擅自離開檢疫地點屬刑事罪行，一經定罪，最高可被判罰款2.5萬港元及監禁6個月。