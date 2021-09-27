聯昌大樓僭建致渠管淤塞逾2年　議員批屋宇署放軟手脚

劏房問題愈趨嚴重。東網今日（27日）報道有關位於粉嶺聯和墟的聯昌大樓二樓前座平台被人違規僭建房屋，在相連的大樓原有單位間出最少3間劏房牟利，估計12年來賺逾200萬港元。東網記者再度前往上址考察，發現大廈不但未見任何新告示，僭建物仍然存在，更有街坊透露因應劏房戶數量眾多，導致大廈出現渠道淤塞及電力供應不穩的問題。有議員批評政府處事緩慢，促請政府盡快執法。

記者今(27日)抵聯昌大樓，發現僭建物內仍有人居住，反映部門未有執法。有街坊向記者表示，因應單位及僭建物分間多個單位，多個劏房戶居於上址，業主額外加裝多部冷氣機，導致大樓單位互相扯電，憂慮終有一日會出現供電不足的問題。此外，居民又指大廈渠管淤塞多時，不少租戶都胡亂丟棄雜物於洗手間內，導致渠管難以去水，問題至少持續兩年半。

議員柯創盛批評政府部門予人歎慢板的感覺，又指傳媒發揮第四權報道事件後，部門仍懶懶閒，難免令公眾認為政府處事緩慢，漠視市民慘況。他稱，按常理而言，政府不應容忍任何違法問題，並促請政府果斷執法，確保沒有任何漏網之魚。