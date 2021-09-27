小一自行分配學位今停遞表 有小學收表較去年減10%

2022/23學年小一「自行分配學位」申請階段今日(27日)結束，各項數據揭示學界正掀起退學潮，社會關注學校收生情況。位於九龍城的喇沙小學今年共收到約700份申請，較去年多約100份，但只得90個學額，即平均7.8人競爭1個學額。有黃大仙小學校長表示，今年收表數較去年少約10%，認為家長較以往進取，「音樂椅效應」下導致收表數據減少。

據《自行分配學位階段各小一學校網小學名冊》，估計在22/23年度，全港會有2.4萬個小一自行分配學額。受家長歡迎的黃大仙浸信會天虹小學，22/23學年小一自行分配學額有50個，校長馮耀章表示，今年收表較去年跌10%，數量不足100份，但本身已預期今年收表會減少，跌幅亦是預期之內。

馮認為，除了因為黃大仙區適齡學童減少，移民潮亦是因素之一，有家長向他透露因考慮移民而未有提交表格。他透露，不少校長均向其表示今年收表數量均較以往少，對情況感到「一額汗」。

據他了解，有地區較為出名的學校今年收表情況與以往一樣，「但其他學校少咗，但佢冇變，咁其實變相佢係收多咗」，馮認同學界或出現「音樂椅效應」，家長較以往「搏咗」，令部分學校收表數據較以往少。

小一自行分配學位的申請結果將於11月22日公布，獲得自行分配學位的申請兒童姓名將在有關的學校張貼，家長須於11月24日至25日到獲取錄的學校爲子女辦理註冊手續。未獲派位的學生，其家長則需在下年1月22日或23日前往統一派位中心為子女辦理選校手續。