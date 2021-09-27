控告前生意夥伴誹謗　海天堂敗訴兼付訟費

龜苓膏連鎖店海天堂前生意夥伴蔡國強，被指於2013年向傳媒「爆料」指稱有員工將疑似發霉龜苓膏經處理後出售，事後遭海天堂入稟控告及被索償約1.5億港元。案件於去年10至11月期間在高院審訊，雙方傳召多名證人出庭作供，法官陸啟康今天（27日）頒下判詞，裁定事發時確有海天堂分店員工沖洗發霉龜苓膏再出售予顧客，判海天堂敗訴及要求付蔡的訟費。

原告海天堂有限公司，被告蔡國強。法官表示，原告一方的所有證人都與原告有關，他們都想保護原告的聲譽，雖然他們把食品安全放在首位，但他們容許沒有冷凍設備的貨車送龜苓膏，在炎熱和潮濕天氣下，龜苓膏容易出現發霉，這情況影響了他們證供的可信性。此外，他們聲稱曾給予員工明確指示，不論發霉程度如何，都要把發霉的龜苓膏丟棄，法庭對此說法有保留。

法官又指，法庭不會全面信納被告的證供，被告在內地試圖自行註冊使用香港知名品牌「位元堂」及「恭和堂」的名字，可見其商業道德不高，而被告很懂得利用傳媒影響力去維護自己的利益。

法官指，在本案唯一獨立證人是海天堂在內地的前區域女經理，法庭信納她的證供，她在海天堂任職多年，曾向40間分店的員工轉達上級的指示，把輕微發霉的龜苓膏清洗後出售，嚴重的則退回廠房。她收到前線員工提及龜苓膏發霉的問題，也見過員工清洗發霉的龜苓膏。呈堂片段也顯示有分店員工清洗發霉龜苓膏。在今次事件中，原告沒有控告傳媒被告只是向傳媒「爆料」，但沒有操控到傳媒的報道，故法庭不會處理傳媒的報道是否構成誹謗。