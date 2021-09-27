疫苗效力下降　團體促政府安排市民打第3針　爭取盡快通關

雖然本港疫情漸趨穩定，但全球疫情仍持續緊張。有團體今午(27日)到政府總部請願，向食物及衞生局局長遞交請願信，建議政府從速安排及推動市民接種第3劑疫苗以控制疫情，以及盡快互通粵港澳3地健康碼，與內地通關。

團體公民力量今午到政府總部請願，高叫口號如「全力爭取自願接種第三針」、「盡快互通健康碼」以及「要求盡快恢復與內地通關」等。團體成員李梓敬指接種疫苗4至6個月後，疫苗有效性將逐漸減低。由於本港最早接種疫苗那批的市民已有半年多，故建議政府盡快安排那批的市民接種第3劑疫苗。他認為將有利香港與國內恢復人員往來。

團體另一名成員林宇星則擔心，若市民不及時注射第3劑疫苗，恐怕令本地確診個案再度出現，亦有助與內地互通健康碼。他指本港於9月8日起以專業拭子採樣取代深喉唾液樣本，作為政府接納的強制檢測方式，認為有關採樣方法若能與內地採用的方式對接，相信內地會更易接納及互通相關的檢測結果，促港府爭取能夠與內地和澳門的健康碼互通，盡快通關。