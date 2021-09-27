跨部門香港仔魚市場反黑工　拘僱主非法入境者共21人

警方聯同入境處、海事處今日(27日)進行掃蕩黑工行動，在香港仔魚類批發市場以僱用不可合法受僱的人及「非法入境等罪拘捕21人。

西區警區刑事總督察黃宇徽指，情報顯示有個別魚類批發商，聘請內地漁民在香港仔魚類批發市場當黑工，及部分漁船進入香港水域後，沒有按照入境條例相關要求作出申報。因此，警方連同入境處及海事處，今日清晨約5時，出動近200人突擊搜查該魚市場，行動至早上8時結束。

警方以涉嫌非法入境，非法入境接受僱傭工作及僱用不可合法受僱的人，共拘捕21人(25至65歲)，當中20人為內地人，1人為本地僱主。入境處同時發現停泊於魚市場岸邊的兩艘船，未有向海事處及入境處作出申報進入香港水域，因此入境處即將該兩艘船及10名船員，押解至香港水域以外，並將其遞解出境。

今次行動中，警方留意到有不法分子在魚市場僱用非法勞工，甚至容許非法入境者逗留，無論警方或任何執法部門都絕對不能容忍，各執法部門必會採取果斷執法行動，遏止任何人利用魚市場等貨物樞紐去進行不法勾當。香港執法部門無論對陸地、任何樞紐或海上罪案都會予以打擊。

此外，1名孟加拉籍女假難民及1名泰國籍女子，因在港從事非法勞工，上周五在沙田裁判法院被判監12個月，同時，該名泰籍女亦被控一項在港逾期逗留，被判監4個月，所有刑期同期執行。