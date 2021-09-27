房協正規劃及興建25個項目　料可提供逾4萬個單位

本港房屋問題一直是個死結，而香港房屋協會早前就指將進一步增加房屋供應，表示若政府繼續給予房協土地邀請發展，房協將「樂意為之」。房協主席陳家樂早前指出，房協現正規劃及興建25個項目，並可提供逾4萬個單位。而最新計劃是位於土瓜灣的馬頭角安置邨，預計可於2028年落成，屆時會用作安置受市建局重建項目影響的合資格住戶。而紅磡利工街「中產長者屋」亦預計將於明年下半年落成，將提供312個單位。

陳家樂表示，房協現正面對建屋「高峰期」，現時規劃及興建的項目有25個，可提供逾4萬個單位，當中有約2.8萬伙預計可於未來10年內落成，數量較過去10件增逾3倍。而該25個項目中，包括由發展局交予房協發展的多個專用安置屋邨，例如粉嶺百和路、洪水橋、古洞北及啟德1E1地盤等。而房協另外亦有新計劃，將於宋皇臺道與土瓜灣道交界、位於馬頭角一幅約8,500平方米用地，發展安置屋邨，提供約1,100個單位，當中有出租單位及資助出售房屋。

另外，陳家樂稱紅磡利工街的「中產長者屋」料將於明年下半年落成，初步構思明年宣傳及推出。由於現時房協2個「中產長者屋」項目，仍有500多人在輪候，為減輕負擔，利工街項目可讓現有輪候者申請。

而去年《施政報告》中提出收回茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村等3個市區寮屋區將交予房協發展。陳家樂指最新預計重建後合共可提供逾8,000伙，較當初預計的6,300伙為多。

陳家樂表示，由於房協需要繳付地價及建築費，而最快要到2023年才可推售安達臣道資助出售房屋項目的樓花，相信初期收回的資金並不多，要到2025年落成後才有資金回籠，未來5年的現金流或會較緊張。為此，房協財務專責小組正研究貸款、融資等方案籌集資金，料2023至2024年才會需融資，又會考慮發債券，但他強調房協會謹慎處理。