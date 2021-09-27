政Whats噏：鬧爆公務員閃避卸　 謝偉銓：設淘汰劣者機制

本港接連遭受社會事件同新冠疫情衝擊，但政府公務員被批因循守舊，效率極低，導致民怨沸騰。加上政府架構臃腫，唔少政團亦批評部分政策局牽涉範疇繁多，大而不專，導致分身不暇樣樣做不好，仲要求拆局分家。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓(Tony)日前就拍片批評公務員官僚，抱住「少做少錯，唔做唔錯」嘅心態，要求政府建立淘汰劣者嘅公務員賞罰制度啊！

其實，唔少議員過往都曾經狠批政府官僚，甚至批評有啲官去立法會解畫，竟然唔熟書，又唔準備好資料，只係不停帶議員遊花園等陋習，仲曾經向政務司司長投訴。

Tony話政府要有效施政，良好嘅管治必不可少。根據聯合國篇關於良好管治嘅文章，係有8個元素嘅，包括參與度、法治、透明度、反應力、共同意願、公平參與、效率效力，以及問責性。 不過講完咁多，港府又做到邊啲呢？

佢批評政府長期存在公務員「少做少錯，唔做唔錯」嘅官僚文化，要改善公務員畀人「推、側、閃、避、卸」嘅印象，就應該做事上更積極有為。佢認為任何政策措施、公共服務及發展計劃，都應該要有成效指標、服務承諾同埋時間表。

政府內部行政繁複，做事緩慢都唔係新鮮嘅事，Tony建議政府應將內部程序精簡，各政策局嘅權責、做事優次都要清晰合理。佢建議要盡量做到工作量公平，避免出現有人做死，有人就歎世界嘅情況出現。政出多門亦係另一個問題，佢批評公務員最鍾意互相推搪，非常「卸膊」，總之就係一副「唔關我事」嘅態度，可憐嘅係市民就變成人球，求助被人踢嚟踢去都無人理啊。

政出多們嘅問題又點解決？Tony建議要加強政務司司長同財政司司長嘅統籌角色，加強跨行局、跨部門合作同埋協調，若果有任何爭議未能達致共識，就由相關嘅司長拍板，以及建立「能者上，優者獎，庸者下，劣者汰」嘅公務員賞罰制度，令公務員勇於表達創新意念，凡事多考慮唔同角度，多行一步，自然施政順利，市民先會得益囉！

其實Tony都唔係第一位議員促政府改善公務員做事懶散同施政緩慢，今年嘅5月同埋6月，立法會上都有議員分別提出議員議案，要求政府「改革主要官員問責制」同「把握契機，改善施政」，有議員形容各部門嘅官員，就好似飲早茶搭枱嘅茶客一樣冇溝通；亦有議員批評政府各部門僵化，要求政府打破公務員團隊嘅因循同避事文化、改革地區行政等。雖然兩個議員議案嘅原議案最後都獲得通過，但政府睇嚟就無擺上心，真係唔知道要市民捱多幾耐喇！