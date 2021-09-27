烏蛟騰食水缸含埃希氏大腸桿菌　供水網18處共約200戶受影響

食水安全好緊要！水務署今日(27日)表示，該署在恒常水質監測期間，於上周四及周六(23及25日)從烏蛟騰食水缸抽取的食水樣本，初步發現含埃希氏大腸桿菌，而今日確認有關化驗結果，數值為每100毫升1菌落數，高於香港食水標準。水務署表示該食水缸食水樣本的埃希氏大腸桿菌含量超標，可能與食水缸受污染有關，現正進行進一步調查，目前已暫停使用該食水缸，並已安排清潔和沖洗與該食水缸相關的供水系統。該署會在恢復正常供水後通知有關用戶。

水務署職員正聯絡位於可能受影響供水網絡，包括九担租、苗田、犂頭石、三椏、荔枝窩、鎖羅盆、鴨洲、牛屎湖、西流江、吉澳、烏蛟騰及其附近的田心村、老圍、新屋村、新屋下、嶺背、河背、三家村等一帶村落，共約200戶，以提供適當支援，並提醒他們即時採取相應的預防措施，包括須將水龍頭的食水煮沸，才作飲用、準備飲料或食物、製造冰粒、洗碗、漱口和刷牙。此外，水務署已在可能受影響的地區安排水車及/或水箱，為有需要的居民提供臨時食水。

根據香港食水標準，埃希氏大腸桿菌的標準值為每100毫升0菌落數。