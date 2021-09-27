沙洲追截走私艇墮海　高級督察林婉儀殉職　警方：正跟進葬禮安排

浩園是專為殉職公務員而設的墓地。

水警女高級督察林婉儀於上周六(25日)執勤期間翻船墮海失蹤，其遺體今晨(27日)7時許在大嶼山二澳對開海面被發現，並由水警輪從大嶼山二澳送返大欖水警基地。對於林是次因公殉職，會否安葬於浩園，公務員事務局回覆指與警務處緊密聯繫，為殉職人員的家屬提供適切的援助；警方則指，正全力跟進高級督察林婉儀的葬禮安排事宜。

林婉儀上周六與3名同袍進行反走私活動，最終不幸葬身大海，對於她會否安葬浩園一事，警方表示，警隊正全力跟進高級督察林婉儀的葬禮安排事宜；公務員事務局則指，正與警務處緊密聯繫，為殉職人員的家屬提供適切的援助，協助他們渡過這困難傷痛的時刻。

根據局方所指，浩園是專為殉職公務員而設的墓地，藉此表揚和紀念他們對政府和社會的貢獻。一般而言，公務員如果不幸因其職務所引致的情況致死，並經有關部門首長確認為因公殉職，而其家屬亦提出要求，該殉職公務員可安葬於浩園。

翻查資料，去年初香港海關一艘淺水巡邏艇在沙洲海面追截走私船發生意外，船上5人墮海，其中2男1女關員昏迷，送院搶救不治。該3名殉職關員其後獲安葬在「浩園」，以表其英勇行為。