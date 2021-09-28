54個指明地方須強檢　包括國泰貴賓室寰宇堂

政府昨(27日)深夜刊憲，要求於指定期間曾身處54個指明地方的人士接受新冠毒病強制檢測。

因應兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，以下13個指明地方被納入強制檢測公告。為謹慎起見，已經完成新冠病毒疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

任何人士在：

1. 9月5日至9月27日期間曾身處銅鑼灣重士街8號雋琚超過兩小時；

2. 9月5日至9月27日期間曾身處尖沙咀漢口中心C座超過兩小時；

3. 9月5日至9月10日期間曾身處銅鑼灣新寧道1號利園三期23樓高盛(亞洲)有限責任公司超過一小時；

4. 在9月5日至9月10日期間曾身處尖沙咀麼地道22-28號中福商業大廈地下9號舖Royal Forex Limited超過一小時；

5. 9月5日下午12時至下午6時期間曾身處中環港景街1號國際金融中心2樓2018-2020號舖翡翠拉麵小籠包；

6. 9月7日下午5時至下午11時期間曾身處上環德輔道中199號無限極廣場2樓201號舖壽司郎；

7. 9月8日下午5時至午夜12時期間曾身處跑馬地馬場(公眾席廣場B區)；

8. 9月8日下午5時至午夜12時期間曾身處跑馬地馬場大看台1樓外賣飲食櫃位(1A)；

9. 9月8日下午5時至午夜12時期間曾身處跑馬地馬場公眾席廣場啤酒園外賣飲食櫃位(GC)；

10. 9月9日下午6時至下午11時期間曾身處尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 2樓219號舖TIRPSE；

11. 9月10日上午9時至下午3時期間曾身處銅鑼灣禮頓道28-30號地下及閣樓鳳城酒家；

12. 9月11日下午4時至下午10時期間曾身處大嶼山赤鱲角香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口寰宇堂頭等貴賓室；

13. 9月5日上午11時至下午2時期間曾身處尖沙咀彌敦道138號聖安德烈堂；

須於周三（29日）或之前接受檢測；受檢人士若在上周六（25日）至本周一（27日）期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，由於41間學校爆發上呼吸道感染及/或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已經完成新冠疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

任何人士在9月14日至9月27日期間曾身處任何下列34所學校超過兩小時，須於周三（29日）或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於10月1日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在上周六（25日）至本周一（27日）期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

1. 深水埗麗閣邨麗菊樓地下103-116及118室香港聖公會基愛幼兒學校

2. 長沙灣幸福街1號地下浸信會愛羣社會服務處培殷幼兒學校

3. 鑽石山鳳德邨鳳德社區中心5樓基督教香港崇真會安強幼兒學校

4. 上水清河邨清潤樓B翼地下中華基督教青年會上水幼稚園

5. 屯門大興邨第1期商場地下香港聖公會聖西門大興幼兒學校

6. 荃灣怡康街2-12號海濱花園平台B迦南幼稚園(海濱花園)/迦南幼兒園(海濱花園)

7. 深水埗蘇屋邨彩雀樓地下救世軍蘇屋幼稚園

8. 元朗牡丹街23號康德閣地下及1樓鄰舍輔導會元朗幼兒園

9. 屯門建生邨裕生樓A及B翼地下佳寶幼稚園第二分校(建生邨)

10. 屯門良景邨良智樓9-16號地下香港聖公會聖西門良景幼兒學校

11. 元朗水邊圍邨湖水樓15-20號地下聖公會聖馬提亞堂幼兒學校

12. 九龍城馬頭涌道139號地下至 2 樓聖三一中心幼稚園及幼兒園

13. 大埔富亨邨富亨鄰里社區中心 3 樓香港保護兒童會林護幼兒學校

14. 粉嶺祥華邨祥裕樓地下 102-107 室基督教香港信義會祥華幼稚園

15. 馬鞍山恒安邨恒月樓地下保良局馮梁結紀念幼稚園

16. 大嶼山東涌富東廣場 1 樓保良局張潘美意幼稚園

17. 沙田廣林苑興林閣地下廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園

18. 沙田新翠邨新傑樓地下 5-16 號鄰舍輔導會新翠育嬰園

19. 沙田愉翠苑2期停車場及服務設施大樓 1 樓基督教神召會合一堂幼稚園

20. 葵涌葵盛東邨盛國樓地下 G1 室葵盛禮賢會幼稚園

21. 深水埗福榮街168號德貞幼稚園

22. 石硤尾白田邨盛田樓地下崇真會白田美善幼稚園

23. 鴨脷洲西邨利怡樓地下1至16號香港耀能協會鴨脷洲幼兒中心

24. 牛頭角彩盈邨盈樂樓地下基督教小樹苗幼稚園

25. 屯門兆康苑商場3樓保良局田家炳兆康幼稚園

26. 粉嶺嘉盛苑嘉明閣地下保良局戴蘇小韞幼稚園

27. 沙田大圍銅鑼灣山路 1 號基督教香港信義會沙田信義幼稚園

28. 上水金錢村第 92 號地段金錢村何東幼稚園

29. 大埔新興花園地下明雅國際幼兒園及明雅國際幼兒學校

30. 跑馬地樂活道2號A聖瑪加利大堂區中心3樓及4樓天主教聖瑪加利大幼稚園

31. 粉嶺馬會道301號粉嶺神召會幼稚園

32. 上水天平邨天祥樓地下上水惠州幼稚園(分校)

33. 西洋菜街231號中華基督教會協和幼稚園

34. 元朗朗日路8號形點II 3樓L3號舖太陽島英文幼稚園

在9月14日至9月27日期間於以下7所學校就讀指明級別的學生及曾面授該等學生的老師，須於周三(29日)或之前接受檢測。受檢人士若在上周六(25日)至本周一(27日)期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

1. 北角寶馬山道校園徑6號鰂魚涌小學一年級

2. 荃灣荃景圍167-185號中華基督教會基慧小學二年級

3. 屯門青山公路青海圍26號保良局香港道教聯合會圓玄小學一年級

4. 荃灣梨木樹邨聖公會主愛小學(梨木樹)一年級

5. 將軍澳嶺光街5號香港華人基督教聯會真道書院小學部(第一校舍)二年級

6. 屯門湖景邨湖暉街一號保良局梁周順琴小學二年級

7. 沙田大圍美林邨屋邨小學第一校舍東華三院蔡榮星小學三年級