東方日報A1：沙洲截大飛墮海失蹤兩天　80後女督察英勇殉職

80後水警總區女高級督察林婉儀於上周六執勤期間，所乘截擊艇遭走私大飛惡意撞翻，她墮入怒海失蹤。多名親密戰友及跨部門連日來通宵達旦搜救，未有放棄任何一絲線索，同時尋求內地海警支援，至昨晨終在大嶼山二澳發現其遺體。眾多並肩作戰的鐵漢接獲她殉職噩耗後泣不成聲，誓言必全力緝拿兇手。林的親友亦前往龍鼓灘，遙對出事的沙洲進行海祭，場面淒酸。保安局局長鄧炳強及「一哥」蕭澤頤，均對林的離世感到非常難過和痛心，向其家人致以最深切慰問。

英勇殉職的林婉儀（37歲），其遺體昨晨7時許被發現在大嶼山二澳對開海面漂浮。水警輪到場將其撈起，經檢驗初步證實身份後，運返大欖涌水警西分區，救護車及多名警員已在上址碼頭待命，並通知林的家屬到場。當水警輪抵達後，多名水警合力用擔架將林的遺體抬上岸，當遺體抬上地面一刻，多名同袍神情肅穆，暗自垂淚，眾人列隊上前，以右手放在左胸，向遺體行扶手禮致敬，水警小艇亦在海面轉圈，送別以命相搏、英勇殉職的林。林的遺體其後被暫放一個藍色帳篷內，親友其後到場認屍。

及至中午12時許，約30名林的親友被安排登上水警船隻，前往屯門龍鼓灘登岸，並在岸邊上香、鞠躬及焚燒冥鏹進行海祭。期間現場吹起微風，各人黯然落淚，互相擁抱安慰。林的遺體其後由仵工舁送往殮房安放，水警同袍及家屬亦送林最後一程，待其遺體安置好才離開。據悉，其喪禮將以警隊最高榮譽喪禮儀式舉行，遺體之後會下葬粉嶺和合石浩園。

保安局局長鄧炳強及警務處處長蕭澤頤均對林的離世感到非常難過和痛心，保安局及警務處會全力向她的家人提供所需的支援和協助，並致以最深切慰問。而蕭澤頤亦稱除水警外，消防處、政府飛行服務隊及海事處亦協助搜救，由於事發地點與內地水域分界相近，故亦聯絡內地海警協助，他感謝以上部門及海警的協助。

事發於上周六早上8時許，林婉儀和3名同袍駕乘水警多重任務截擊艇，於赤鱲角機場西北海面進行恒常任務，期間與一艘走私快艇在沙洲一帶海面展開追逐，詎料亡命之徒作賊心虛，不擇手段下驅船撞向截擊艇右後方致其翻艇，艇上4人墮海，當中3名受傷警員分別自行游上水面及由支援艇救起，目前情況穩定，只有負責指揮的林杳無蹤影，而涉事走私快艇亦趁亂逃之夭夭。至於被撞翻的水警多重任務截擊艇，去年才下水，當時由一名警長負責駕駛，而事發時，船上全部人員均採取一切安全措施，穿上足夠裝備，包括救生衣。

警方、消防處、海事處及政府飛行服務隊合組救援隊伍，配合無人機等設備進行大規模海空搜索，考慮事發地點鄰近內地水域，警方同時啟動內地廣東海上救援協調機制，由內地海警及南山海事局派船在內地水域支援協尋。礙於海流湍急難測，救援人員難以掌握林被沖至何處，只好逐漸擴闊尋覓範圍。不少同袍均在網上發文「集氣」，盼她平安歸來，至昨晨終發現其遺體。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：