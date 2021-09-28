廣東道樓上吧接待無打針顧客 警拘1負責人票控2客

油尖警區反三合會行動組突擊巡查一間樓上吧。

油尖警區反三合會行動組今日(28日)凌晨約1時30分展開代號「犁庭掃穴」的行動，突擊巡查廣東道一樓上酒吧，發現該酒吧並未有確保所有顧客接種第一劑新冠疫苗。探員拘捕1名28歲本地男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），被捕男子現正被扣留調查。

另外，酒吧內2名分別20及30歲的本地男顧客，則涉嫌於未有接種第一劑新冠疫苗下進入酒吧，違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），警方遂向他們發出定額罰款通知書。

警方呼籲市民切勿以身試法。在疫情時期，市民應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

新冠肺炎疫情持續，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。