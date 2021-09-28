海上走私猖獗　沙洲龍鼓洲一帶海豚受影響絕迹

東網早前發現有走私集團將快艇停泊在港珠澳大橋橋墩下，將貴價海鮮食材及高價電器等，以「密密送」方式高速駛向內地落貨。香港海豚保育學會副會長麥希汶今早(28日)在電台節目中表示，學會平時出海觀察海豚，自去年起留意到有很多走私快艇停泊在港珠澳大橋橋躉，並經常在大橋以北的沙洲龍鼓洲海岸公園出現。她表示，該水域是海豚保護區，但曾看過有走私船隻在那裏捕魚、釣魚、掉垃圾及超速駕駛等，情況令人擔憂，可能會破壞海床，又指現時保護區已很少有海豚出現。

麥指出，每次所看到的走私船隻的數量均達到約30隻，遇到水警驅散時會立即四散，但之後又會返回原位繼續停泊。她又稱，近月觀察到走私船隻已轉至大橋以南的大澳水域停泊，但大澳水域是最多海豚集結的位置，曾經目睹船隻非常接近海豚，而學會觀察海豚時也有走私船隻在旁邊穿插，亦會因走私船太多，阻礙了觀察海豚的路線。

海止走私活動未有因疫情而放緩，東網揭發有走私集團利用俗稱「海上螞蟻」的走私快艇，停泊在港珠澳大橋橋墩下，每當有「柯打」要求，小艇就立即駛往附近海面的躉船或漁船取貨，包括貴價海鮮食材及高價電器等，之後高速駛向內地落貨。