有初步確診者曾到訪 跑馬地馬場3處列強制檢測公告

因應兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，政府昨(27日)深夜刊憲將13個指明地方納入強制檢測公告，包括其中一名外遊返港初步確診者曾於離港前到訪過的跑馬地馬場。香港賽馬會亦隨即發出聲明，指於9月8日曾到訪跑馬地馬場某些區域人士須接受檢測。

聲明指出，香港賽馬會注意到，政府發出強制檢測公告，涉及初步確診輸入個案。有關輸入個案於9月8日晚上曾到訪跑馬地馬場下列三個指明地方︰1.公眾席廣場B區、2.大看台1樓外賣飲食櫃位(1A)及3.公眾席廣場啤酒園外賣飲食櫃位(GC)。馬會提醒於9月8日下午5時至午夜12時曾到訪上述地方的人士，應遵從政府規定，於9月29日或之前接受檢測。

馬會同時強調，為保障公共衞生，一直實施一系列嚴格的公共衞生措施。於賽馬日到訪馬場的顧客，必須預先訂座、入場前須用手機掃描「安心出行」場所二維碼或提供聯絡資料，及接受體溫檢查；進場後須佩戴口罩。