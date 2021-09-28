前蘋果記者誹謗DANISA皇冠丹麥曲奇　今登報澄清致歉

壹傳媒旗下已停刊的香港《蘋果日報》，2018年8月底被「DANISA」皇冠丹麥曲奇的商標持有人連同多間公司，控告《蘋果日報》及「丹麥藍罐曲奇」的製造商與香港銷售商，指控該報為了廣告利益，於2018年農曆新年期間發表多篇誹謗原告的報道式廣告，原告於今年年初再向高院申請該報交出廣告相關合約資料。該報的前記者及編輯今(28日)在報章刊登澄清啟事，指有關DANISA牛油曲奇產品全數於丹麥製造，如果有關報道對其商譽受損，就此致歉。

前蘋果日報記者甄俊宇及編輯彭錦明在報章刊登澄清啟事，當中提及2018年農曆新年前的一周，《蘋果日報》、蘋果日報網站及社交平台曾發表數則文字及片段，包括「【丹麥直擊】丹麥人未聽過藍罐曲奇！爆紅原來靠香港」、「【丹麥直擊】藍罐曲奇工房探秘 一分鐘做8400塊曲奇」及「都市傳說連丹麥人都未聽過，尋找他鄉的藍罐曲奇」。

該則啟事又提到，經與DANISA查證及澄清，5款DANISA牛油曲奇產品，包括908克、681克、500克、454克及248克之包裝的產品，均全數於丹麥製造；有關產品同時不含防腐劑及或人造色素，稱如果有關報道對其商譽受損，就此致歉。

翻查資料，DANISA商標持有人早前入稟高院，控告《蘋果日報》發表多篇誹謗原告的報道式廣告，索取懲罰性賠償。入稟狀提到，該報記者、攝影師和拍攝人員，曾獲原告競爭對手「丹麥藍罐曲奇」付費到丹麥採訪，之後在農曆新年期間發表一連串失實和誹謗原告的短片和文章，藉此為原告的競爭對手進行廣告戰，打擊原告在農曆新年的銷情。而甄俊宇及彭錦明二人亦同是此案的被告之一。