屏山北區選選舉呈請　勝出者承認非妥為當選

2019年11月的區議會選舉中，民主派參選人羅庭輝在元朗屏山北選區以2票之差落敗。羅認為其對手、稱獲建制派推薦支持的獨立人士楊家安，在選舉中有不當行為，於去年1月入稟提出選舉呈請。高院原訟庭今天（28日）開庭審理，雙方均沒有代表律師到庭。法官周家明表示，楊家安同意自己在選舉過程中，沒有在限期前提交有關書面同意書，故楊已經與羅庭輝達成協議，承認自己不是妥為當選。法官因此頒令楊家安非妥為當選，下令他支令羅的訟費。

呈請人羅庭輝在入稟狀指，楊家安在選舉郵寄通函上，曾聲稱獲36位村代表等支持，但是實質呈交的書面同意書只有27份。羅又質疑楊與其團隊在選舉當日曾走進禁制拉票區，並威嚇投票人士。另外，羅指楊一方未有取得足夠的證明文件，便掛上橫額。而選舉當日在其中一個票站中，曾有簽同意書支持楊的村代表，聲稱要用洗手間而走進存放選票的樓層。羅又認為，點票期間，該區票站主任的處事手法有偏離程序之嫌，在處理問題選票時未有按正常程序蓋印，令其無法檢視問題選票，質疑票站主任受到威嚇。