批黎智英是美國代理人反中亂港　團體促國安處追查涉案人士

中國外交部日前列出美國干預香港事務，支持反中亂港勢力的事實清單，揭示自2019年修例風波以來美方對中港實施制裁、污衊詆毀特區事務及包庇支持反中亂港分子等102項事實，港府亦發聲明表示支持。有團體今早(28日)到灣仔警察總部請願，批評壹傳媒黎智英等民主派人士出任「美國代理人」反中亂港，要求警方國安處按清單追查涉案人士。

團體「蘋果假新聞及毒新聞監察組」今早到警察總部請願，批評正在監獄服刑的壹傳媒黎智英、前支聯會主席李卓人及前香港眾志秘書長黃之鋒等人出任「美國代理人」，「搞港獨」反中亂港，又指美方長期破壞香港繁榮穩定，遏制中國發展，而美國國會更「炮製」涉港法案，破壞香港高度自治，又實施制裁，阻撓《港區國安法》的實施，以及包庇和支持反中亂港獨港分子。

團體促請警方國安處根據清單事實，追查涉案人士，以證據將犯罪者檢控，盼能以判刑去償還造成國家及香港損失。團體又高口叫「肥佬黎李卓人，賣國賊害港」、「徹查清單違法者 ，國安警斬妖除魔」及「出任美代理人，須判監負刑責」等口號，遞交請願信後離去。