馬鞍山謀殺案疑兇疑精神病發犯案　持開山刀斬死鄰居

馬鞍山昨日(27日)發生謀殺案。沙田警區總督察(刑事)潘岳謙表示，84歲死者與太太同住恆安邨恒山樓多年，案件牽涉一名35歲男疑犯，為死者的鄰居。案發於昨午12時50分，事主正準備外出購買報紙，行經走火樓梯的走廊位置時，疑犯突然由寓所衝出，用刀多次斬向事主頭部及身體多處，事主倒地昏迷，男疑犯迅速逃走。一名女鄰居聽到嘈雜聲及事主的呼救聲，打開門查看，並立即報警求助。警方到場時事主已不省人事，地上留有大量血漬，立即將事主送院搶救，延至下午2時14分傷重不治。

警方發現事主左右手拇指被斬斷，相信是擋刀時引致。沙田警區重案組接手調查，向住戶了解經過。警方於現場發現約15吋長染有血漬的開山刀，相信是涉案的兇器。警方翻查閉路電視，最後鎖定一名中國籍男鄰居。他事後逃往耀安邨，乘坐的士前往荃灣公園，他在一個公廁垃圾桶棄置一件染有血漬的衣服。警方同時接報，疑犯到沙田威爾斯親王醫院求醫，形迹可疑，衣服染有血漬，思疑與此案有關，遂將其拘捕。警方事後檢獲疑犯所穿着的衣物，疑犯正在醫院拘留及接受治理。警方調查得知，在荃灣公園公廁被棄置的染血衣物被運至聯仁街垃圾站，稍後警方派員到場搜索，但最終未能檢獲相關證物。

據悉，疑犯未婚及無業，與母親同住，案發時只有他在家中，死者與疑犯沒有任何結怨，警方指疑犯患精神分裂及躁鬱症，懷疑有人精神病復發而引致悲劇。

東網記者今午(28日)返回現場，在梯間防煙門留有警方曾經套取指模的痕迹。另外，死者數名親友在今晨10時許，在探員陪同下到大圍富山殮房辦理認屍手續後黯然離開。