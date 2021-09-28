壹傳媒混帳一籮籮　審查員今持法庭手令入大樓搜證

壹傳媒黎智英雖因3宗非法集結案被判囚20個月，目前仍在服刑中，但仍有大量「蘇州屎」要處理，包括壹傳媒涉嫌不公平損害股東和債權人利益等，負責進行相關調查的會計師公會前會長陳錦榮，已向法庭申請並取得搜查令，於今天(28日)進入壹傳媒大樓作搜集證據，繼續調查工作。

陳錦榮向東網稱，今日主要是去取文件，當中包括會計和開會紀錄。他說：「由於無人問到，所以調查進度比較慢，但仍希望六個月內完成調查。」

財政司司長陳茂波今年7月28日根據《公司條例》委任陳錦榮作為審查員，調查壹傳媒公司業務，包括涉嫌不公平損害股東和債權人利益等8問題，並要求審查員6個月內提交報告。但由於壹傳媒全體董事會成員已於本月5日辭任，導致審查員在調查過程中未能及時索取對調查工作有用的相關資料，增加調查難度。

陳茂波早前稱，壹傳媒涉及違法行為及多項欺詐不當行為，幾項情況值得關注，包括早前本身公布公司流動資金充裕，足夠18個月運作，但保安局凍結1,800萬港元不到一星期內，又宣布子公司業務要終止。陳又稱，壹傳媒早前未能公布年度業績，以及首次披露向主要股東償還1.5億港元貸款，但該貸款本身相當長時期才到期，有可能欺騙債權人，該公司地段又涉嫌觸犯欺詐罪。

此外，他指壹傳媒某子公司高層人員涉嫌觸犯《港區國安法》被控，令人懷疑公司事務是否因高級人員利益處理，令公眾蒙受損失；或是否出現管理失當。為防止事情發生，他認為有必要因公眾利益而委任審查員調查，強調香港非常重視維護制度，需要保持良好聲譽，香港公司、上市公司恪守高質素管理極為重要。

對於審查員的事務，陳指出要調查是否曾經不公平損害成員利益及債權人、高級人員有否個人利益處理公司事務導致公眾股東蒙受損失、是否該公司涉及不當行為、是否未有全面充分即時披露、是否沒有履行責任或者有疏忽、壹傳媒前主席還款事情是否真實、上市公司管治是否健康、政府對公司董事申請取消資格令是否合乎公眾利益等，並要求審查員6個月內提交報告供政府考慮。