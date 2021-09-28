政Whats噏：感青春不再　譚凱邦獄中踢波負責守龍

當今社會，年屆40雖仍可視為年輕人，但漸走下坡嘅體能就好難話「唔認老」。荃灣前區議員譚凱邦，因參與舊年民主派「35+」初選人士，涉違《港區國安法》，被控「串謀顛覆國家政權罪」，今年3月初首度提訊後就一直還押至今。譚尋日(27日)透過社交平台貼出佢嘅獄中信，指近來開始同囚友踢足球，但礙於自己已經「四張嘢」，所以多數都係負責守龍門喇！

譚凱邦指獄中每日都會有一個鐘嘅運動時間，有啲囚友就會選擇踢足球，而佢本身已經好多年無踢波，加上係石屎地，起初都有猶豫踢唔踢，最後覺得踢下波會無咁悶咪開始踢囉。不過佢感嘆自己都唔後生，已經四字頭，所以多數都係負責守龍門，仲話自己手長腳長都幾適合呢個位置添！佢又話最近開始掌握到點樣接波飛撲落地而唔會受傷嘅姿勢，形容算係沉悶嘅還押生活中，嘗試做個「鋼門」喎。

另外，譚話監房即使有風扇，仍然覺得好熱，係流住汗寫呢封信嘅。佢喺信中又提到身邊都有唔少朋友要移民，因為有朋友嚟探佢時，就指今次將會係最後一次，之後就要移民喇，佢話雖然無奈，但都尊重朋友嘅決定。