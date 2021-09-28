8成打工仔想老西換休閒服上班　料提升工作表現

過去一年，在家工作與視像會議令不少人初嘗「上身襯衫，下身睡褲」的滋味，同時反思這時代下，上班是否仍需一套西裝。有時裝品牌今(28日)公布一項調查，發現超過8成曾試過在家工作的港人，希望休閒打扮會普及職場，更有超過8成人認為穿着舒適，有助提升工作表現，同時近9成人會認同一些公司允許員工穿休閒服上班。

在家工作彷彿是大部分打工仔去年的寫照，在外國更出現了「zoom shirt」一詞，來形容那一件特定的襯衫、外套，可以隨時在老闆突如其來要求視像會議時，不需費時亦可確保自己保持專業形象。國際時裝品牌lululemon於上月訪問了超過1,000名香港市民，了解他們對職場衣着的心態。調查顯示，對於曾在疫情期間，經歷在家工作的受訪者中，86%希望休閒打扮在職場普及，84%人認為舒適衣服有助提升工作表現。

雖然有66%人認為衣着會影響事業發展，或在穿衣選擇上有一定掣肘，但88%人會更偏好容許員工穿着休閒服飾上班的公司，甚至有82%人認為休閒打扮，有助同事之間建立更真摯關係，反映要求員工西裝上班的理念過時。