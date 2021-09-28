大專院校課程教天然染料製時裝　冀時尚與環保共存

環保消費理念近年愈趨盛行，不少市民消費時會盡量減少造成環境污染。有大專院校在設計課程中加入可持續發展元素，讓學生利用天然染料代替化學染料，並以碎布改造成配飾等，以達致「零浪費」，讓時尚與環保並存，期望可啟發學生利用所學促進社會可持續發展。該校部分畢業生更成為環保時裝設計師，透過與企業合作利用環保物料及生產方式，身體力行推動綠色時尚。

香港知專設計學院時裝及形象設計學系高級講師劉綺珺表示，近年全球消費者愈加關注環保，有研究指2025年全球可持續時裝的市場價值將達98億美元，至2030年更會達到150億美元。她指，該校在設計課程中加入可持續發展元素，包括讓學生以洋葱等製作天然染料，來整染布匹等。

徐逸昇是該校時裝設計高級文憑的畢業生，他曾遠赴英國深造，並接觸到可持續時裝，目前在香港創立個人品牌，並與不同企業及機構合作，致力將綠色時尚理念推廣至社會各界，包括協助某集團設計環保員工制服，以椰子殼循環再造成鈕扣，讓新制服耐穿之餘，亦符合可持續發展的原則。

另一位畢業生林偉強亦在就讀課程時認識到可持續時裝，近年更獲品牌邀請參與多個項目，例如與國際運動品牌合作，運用過季服裝創作拼布畫等藝術作品作公開展覽等。他認為，可持續發展是全球不可逆轉的大趨勢，希望透過宣傳教育，可提高社會大眾認識環保設計理念。