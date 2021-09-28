欠交選舉申報書囚半年　陳宇明服刑54日後上訴獲釋

公民黨前執委陳宇明參加2019年區議會選舉敗選後，沒有在法定限期前提交選舉申報書。他早前在觀塘裁判法院承認違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》，今年6月被判即時監禁6個月。陳在還押逾個半月後獲准保釋。至今天（28日）他向高院原訟庭上訴要求減刑，獲張慧玲法官裁定得直，下令將刑期減至可讓陳即時釋放。張官表示「點解本案要去到9個月（量刑起點）咁勁？」，指該控罪的最高量刑起點為監禁1年，原審量刑起點明顯過重。

法官指上訴人陳宇明被還押54天才獲保釋，已相等於監禁了約4個月。法官今天毋須上訴方律師陳詞，表示已看過其背景報告，知道上訴人於2018年離婚，之後一直要處理子女撫養權問題。這背景雖非欠交選舉申報書的藉口，但量刑時仍應作考慮。法官又指雖然上訴人今次並非無心之失，但亦非如收捐贈後故意不申報等有明顯目的，質疑「係咪需要判9個月量刑起點呢？」，而本控罪的最高刑罰亦只是監禁1年，法官指「我睇唔出單案要去到咁嚴重嘅範疇」。

法官又指據上訴人向廉署解釋，他有將相關單據交予一名義工代為申報，義工的供詞亦無完全否定上訴人說法，只是稱沒有印象，故上訴人的說法仍有其可能性。法官指，過往有選舉參選人故意不提交申報書，亦只是判處罰款，那些案件的刑責應比本案更重，現時上訴人已等於已服刑4個月，「刑期唔可以話輕」，足以收阻嚇作用。律政司一方則表示本案必須判監以反映刑責，但認同以監禁9個月作量刑起點屬嚴苛。法官最終裁定上訴人刑期上訴得直並減刑至可即時釋放，法官亦會頒發書面判詞解釋裁決理由。

上訴人於散庭後表示對裁決感開心，認為自己算是遭受無妄之災，並指現時參與政治「愈來愈困難」。他又希望其他參選人日後「更加謹慎面對參選」，自己就暫無計畫再次參選。