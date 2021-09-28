「二代美國隊長」涉違國安法宣港獨　案件區院開審

被人稱為「第二代美國隊長」的無業男子馬俊文，涉於去年8月至11月間違反《港區國安法》，多次在街頭及媒體訪問時公開宣揚涉及分裂國家的口號，因而被控一項煽動他人分裂國家罪。馬今（28日）在區域法院否認控罪，案件開審。控方指被告於20個場合中，不斷公開宣揚香港獨立，藉此煽動他人分裂國家。

30歲被告馬俊文，被控於2020年8月15日至11月22日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去，或非法改變香港特別行政區的法律地位。控方一度欲把被告於另一宗案件中作供的證供納為控方開案陳詞，並欲將之呈堂，但被辯方反對。法官陳廣池最後不批准控方於控方舉證階段引用有關證供，但表示控方可在適當時間再作申請。

控方開案陳詞指被告於涉案時間，在全港各處商場、政府總部外及警署外的公眾地方，不斷公開宣揚香港獨立，藉此煽動他人分裂國家。其煽動行為包括重複高叫，或帶領市民叫喊口號，又展示印有口號的紙張，包括「香港獨立 唯一出路」、「香港人建國」、「民族自強 香港獨立」及「光復香港 時代革命」等。而被告又曾於接受訪問時宣掦港獨思想，表示其訴求乃香港獨立，又認為《港區國安法》只是裝飾，「情況好似衝紅燈一樣，你衝得幾次嘅，佢咪比個警告你囉，再衝多幾次，你唔聽嘅，咁佢哋帶你上警車，上番個15分鐘嘅遵守交通規則課程，跟住就放你走喇」。被告又認為「光時」口號的意思乃是奪回香港主權，及實現香港獨立的革命。

控方指被告亦呼籲學校之間討論香港獨立，又呼籲公眾每月的8，15、21、22及31號這5個日子聚集呼叫口號，「宣揚獨立意志」，醖釀下一場時代革命來臨。被告稱自己即使被捕，仍會繼續行動，又認為討論及宣揚香港獨立並不犯法，集會及叫口號乃基本權利。被告並在其社交網頁及Telegram帳戶中發文，呼籲公眾出席集會等。被告期間先後6次被捕，前5次被捕獲警方保釋後，亦有接受傳媒訪問，重複相關言論。