男子涉扮女人姦女同志案　事主稱見被告陽具感驚惶

無業男子涉嫌假扮女子結識女同性戀者，與對方開房期間強姦非禮之案件，今天（28日）在高院原訟庭續審。女事主X作供指，被告在開房期間十分寡言，只曾在性交時問她「舒唔舒服呀」。當她見到被告的陰莖時，感到十分驚慌徬徨及疑惑，形容當時「一時間接受唔到呢個事實」、「個腦係度諗一定要走，一定要走」，又直言覺得被告行為「好變態，好反感」。

30歲被告曾子豪被控於2020年2月27日，在觀塘偉業街一間酒店內非禮及強姦女子X。今天X繼續作供，表示案發當日她先到酒店房，被告隨後穿寬鬆長袖衫及長褲入房，不發一言便撫摸她的頭，和用手指頭刺激她的陰部，又吐口水到她的口。被告之後反轉她的身體，令她面向床，並用一塊黑色的拍拍打她臀部，再點燃低溫蠟燭滴到她的背部。由於滴蠟後遺留痕迹，被告拉她到浴室清洗。當時被告身穿整齊衣物，站在浴缸外，捲起衫袖用花灑為她沖刷，最後幫她抹身。

X續稱，沖身後她返回床，面向天花躺平，被告亦走到床上，用手指抽插她的陰道。隨後被告掀開床蓋住自己，再移到她前方並前傾身體。此時，她感到有圓柱體狀的異物進入陰道並抽插，她有想過是否陽具狀的性玩具，於是問被告「咩嚟㗎？」被告沒有回答，只用上身大力壓着她及抽插，並問她「舒唔舒服呀？」她覺得這異物「有肉嘅質感、濕滑、有少少溫度」，懷疑是被告的陰莖，遂一邊不斷問「咩嚟㗎？」，一邊用雙手嘗試推開被告。但她持續推都不成功。她知道這件事「好有問題」、「知道一定要離開呢個地方」，於是再用力推，終於成功推開，被告亦抽出陰莖。

X指，落床後她即時找衣物穿回，期間見到被告的陰莖。她感到不知所措，為了確認自己「感受到、見到嘅嘢係真實」，她於是問被告「係咪真係你嘅陽具」，被告沒有回應。當她穿好衣物準備離開時，被告突然拉着她的手，用低沉的聲音叫她「唔好走」，她大喊「救命」，終於擺脫被告並離開。