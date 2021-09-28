上海仔頭馬金融趙涉洗黑錢欺詐　稱病缺席官令後天出庭

香港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，涉嫌洗黑錢逾819萬港元，他為此被控1項洗黑錢罪，另外再涉及2項欺詐罪及1項以欺騙手段逃避法律責任罪。案件今早（28日）於區域法院再提訊，惟趙今天沒有到庭應訊。同案另一名被告陳浩鳴則向法庭表示，昨天（27日）收到趙的短訊及醫生紙副本，指趙聲稱胃潰瘍及發高燒，醫生建議隔離。惟法官高勁修查看醫生紙後，指醫生僅批出3天病假，遂頒令趙須於星期四（30日）再到庭應訊。

今天2名被告趙俊名和陳浩鳴都沒有律師代表，趙更沒有到庭應訊。陳浩鳴則親自向法官表示，正在申請法律援助，並申請案件押後。惟控方就向法官表示，早前已聯絡過法援署，指2名被告僅向法援署作出徵詢，但從未正式申請法援。陳隨即表示自己早前亦身體不適，曾因中暑及腦部問題入住深切治療部，已經安排今天下午約見法援主任。

法官高勁修最終將陳浩鳴的案件押後11月9日再訊，而趙俊名則須9月30日再訊。法官指示陳轉告趙，不過陳就指沒有方法與趙聯絡，之前曾打趙發送醫生紙的電話號碼，不過無法接通，但他會嘗試尋找趙的家人。法官遂指示陳聯絡趙的家人，警告如果趙沒有到庭，會考慮發出拘捕令。此外法官亦要求警方嘗試聯絡趙。

被告趙俊名（43歲）面對的洗黑錢控罪指他於2014年9月22日，在香港與其他不知名人士，知道或有合理理由相信一筆財產，即超過819萬港元的款項，其全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。

2項欺詐罪則指，被告趙俊名於或約於2015年2月9日，在香港意圖欺詐並藉欺騙，即分別向梁洪波和江麗萍虛假地表示，盛豐國際管理有限公司為富譽控股有限公司的成員公司，而富譽控股有限公司正為蒙古採金及煉金的項目尋找資金，並指項目的每個投資單位為25萬港元，及將在3個月中收取33%的承諾回報，從而誘使梁洪波和江麗萍各拿出25萬港元，導致梁洪波和江麗萍蒙受不利或相當可能蒙受不利。

欺騙手段逃避法律責任罪指，被告趙俊名於或約於2015年12月18日在香港，意圖不向江麗萍履行盛豐國際管理有限公司須作出付款的全部或部分現有的法律責任，即不向江麗萍作出2.25萬港元的付款，而以欺騙手段，即虛假地表示一張由盛豐國際管理有限公司開出的支票，若於支票所示日期或該日期後出示，會是支付2.25萬港元的妥當和有效的付款令票，從而不誠實地誘使該江麗萍等候付款。

同案另一被告陳浩鳴則被控2項洗黑錢罪，指他在2015年2月，在香港與其他不知名人士，知道或有合理理由相信2筆財產，即2筆每筆25萬港元的款項，其全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。