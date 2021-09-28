迷你倉大火死因研訊　同袍憶述帶張耀升出火場失敗

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（28日）繼續在死因裁判法庭進行。與張耀升在火災發生首日（2016年6月21日）一同入火場的的消防隊目尹建偉繼續作供，指張在火場內兩次呼救，大叫「喂啊、Ray（尹的英文名）啊」，尹兩次將張拉回身邊，並想帶張一同離開火場，可惜張最後沒有跟上尹的腳步，只得尹一人逃出生天。尹作供時數次哽咽深呼吸，更一度在證人台上落淚，但仍堅持用虛擬實境（VR）協助死因庭更了解張耀升出事時情況。

尹昨天講到張耀升在第3條橫巷內左右張望，似乎在找東西，並且大喊「喂啊、Ray啊」。尹今天補充，張當時「好似畀啲火包圍住」，尹見到張的頭頂天花板位置、身後、側邊都有火舌，尹覺得危險，便用左手執起滅火喉，再用右手拉張出主走廊。當時張仍有意識，故他不用花費力氣便可將張帶回主走廊與第3條橫巷的十字路口，尹面對面向對張說：「啊sir，條喉喺度，定啲嚟，我哋出返去先」，張清晰地回答「OKOK」，表情不見痛苦或呆滯。然後尹轉身走向出口方向，今次尹在前、張在後。尹用右手扶住消防喉撤退，但行了兩三步，尹感覺身後無人跟著他，回望見到張又走回原本呼救的位置，再次低頭左右張望，又再大叫「喂啊、Ray啊」。

今次尹用左腳卡住著滅火喉，行到張身邊，再用右手將張拉出來，尹同樣沒有花費太大力氣。兩人再次回到十字路口，尹用較重語氣對張說：「阿sir咪X再玩喇，我哋出返去啦」，張又回答：「OKOK」。尹解釋當時自己的狀態不太好，身體感到很熱、很辛苦、心跳及呼吸急促，心理上亦開始慌亂及緊張，故語氣較上次重。尹再帶張離開火場，惟今次撤離速度較上次快，尹一路行到主走廊與第1條橫巷交界才首次回頭，發現張並沒有跟上。

尹稱「我有諗過返入去搵佢，但我考慮過我未必做得到，我好驚喇已經，我開始迷失方向」，尹甚至忘記自己當時還有沒有摸著指引出路的滅火喉。幸好當時第1條橫巷有煙火特遣隊同事工作，尹問同事：「究竟出口喺邊？」，該同事用手指一指，並叫尹跟著鼓風機的聲音就可找到出口，尹便跑出去，約3至5步的距離便走出火場。尹一出門口就見到署理助理消防區長翁錦雄，「我即時講『張sir喺入面未出嚟，快啲搵人入去幫佢』」 尹亦不斷請求其他消防員幫忙找回張。期間翁想幫尹除掉身上的裝備，惟翁一碰到尹的鐵筆便因為太熱而縮手。

其後有長官帶尹到2樓天井休息，至晚上近9時，尹在救護車包紮時得知張的死訊。凌晨3時左右，尹參加完心理輔導研討會，在上級陪同下到急症室求醫，醫生診斷尹的右手5個指頭一級燒傷，惟數天後尹再度求醫，醫生改稱尹三級燒傷，需要切除壞死組織及死皮，故尹現在的手指頭沒甚指紋，食指的形狀亦較尖。尹估計自己的手指頭之所以燒傷，是因為兩次拉著張離開第3條橫巷，張身上衣物的熱力透過他濕掉的防火手套傳到其手指頭，猶如浸在滾水中。尹排除自己在整理鐵筆或觸碰氧氣樽時燒傷，因他的手心並無受傷。