水警總區指揮官莊定賢發文悼念林婉儀　形容事件令人心碎

上周六(25日)的反走私行動，使警隊痛失一名菁英。殉職的水警總區女高級督察林婉儀(Kary)被封為「走私剋星」，表現卓越多次獲獎，警隊上下均感痛心，其中水警總區指揮官莊定賢今(28日)在社交網站發貼文悼念，形容事件令人心碎，稱「她對工作的熱誠、堅毅與果敢，實在令人欽佩，我們會永遠懷念她！」

莊定賢今表示，「過去數天同事的表現，也讓我感到作為水警總區指揮官的另一份自豪感。自豪的是擁有一群在面對危險及艱巨而困難的工作環境下仍無畏無懼去面對的同事。」他續指，可以認識Kary並與她共事，感到自豪，稱讚她對工作的熱誠、堅毅與果敢，令人欽佩。他又感謝大家在過去數天為 Kary、其家人和朋友所做的一切，亦感謝所有在水警總區工作的人，以及支持他們的人。

此外，入境處4個工會，包括入境事務主任協會、香港入境事務助理員工會、香港入境事務處人員協會及香港入境處員佐級總會，今致函警務處處長蕭澤頤，指對於林婉儀不幸殉職感到非常難過和惋惜，向警務處及林的家屬致以深切的慰問，祝願另外3名在事故中受傷的警務人員早日康復。