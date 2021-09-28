上海巿政協涉櫃員機偷錢　辯稱忘記將錢交還銀行

上海市政協委員李可莊涉嫌在櫃員機偷取他人遺下的現金案，今天（28日）在東區裁判法院續審。被告李可莊選擇自辯，指醫生診斷他因酗酒引致記憶力受損。雖然他確實取去事主的失款，但他是打算交還銀行，奈何因自己忙碌、善忘，以及當晚喝酒至「斷片」等因素，結果忘記要交還失款。控方質疑被告，是否不清楚櫃員機的運作，即如果提款人沒有取去鈔票，櫃員機便會自動把鈔票收回。被告回應指直至現在他才知道。

51歲被告李可莊，報稱是公司董事，他被控於2020年6月11日，在中環雲咸街南華大廈地下中國銀行櫃員機，偷竊屬於黃澤明的2100港元現金。辯方今天呈上2份醫生報告，內容指被告因酗酒令記憶力受影響。被告在接受控方盤問時，透露他是新龍基資本有限公司的董事總經理，公司一年營業額約5至6千萬港元，同時被告兼任滬港經濟發展協會的成員。控方問及，被告的記憶力問題會否影響他擔任公職及公司領導，被告稱不受影響。控方遂指被告是有意誇大病情，但被告否認此說法。

控方又指，案發時被告跟在事主身後排隊，等待使用櫃員機。輪到被告時，他發現事主沒有取錢便離開。控方出被告當時應有足夠時間追上事主以作提醒。被告同意，但指自己已即時轉身向事主方向呼叫，但事主未有折返，加上想趕快使用櫃員機，才代為取去鈔票，並打算之後交還銀行。