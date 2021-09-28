地產代理助促成交易 涉向下屬收賄5萬元被廉署起訴

廉政公署今日(28日)落案起訴一名地產代理，控告她涉嫌從一名下屬收受賄款5萬港元，以就一宗物業交易協助對方。被告已獲准保釋，以待本周四(30日)在沙田裁判法院答辯。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴有關地產代理一項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。

被告楊嘉麗(45歲)，中原地產代理有限公司高級分行經理，案發時在中原地產西貢分行任職，負責管理該分行的整體運作及監督一組地產代理。

中原地產禁止分行經理就任何物業交易，因向屬下地產代理提供協助而索取及接受利益。

控罪指被告涉嫌於或約於2019年9月18日，無合法權限或合理辯解而從一名屬下地產代理接受5萬港元，作為在一宗西貢私人住宅物業買賣中，協助該名下屬的誘因或報酬。

廉署調查顯示，中原地產於同日就上述物業交易向該名屬下地產代理支付銷售佣金逾12萬港元，並向被告支付主管佣金逾4萬港元。中原地產在廉署調查案件期間提供全面協助。