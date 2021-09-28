李家超指本港經濟正走出陰霾　當局將強化自身防控冀早日通關

過去兩年香港面對黑暴及疫情等多重難關，政務司司長李家超今（28日）出席一頒獎禮時指出，本港經濟正走出陰霾，他早前就兩地恢復通關問題到深圳與內地專家會面，強調政府會持續強化自身防控及嚴格執行外防輸入措施。

李表示香港經濟受疫情拖累，企業面對倒閉及裁員的壓力，去年香港失業率徘徊在6%至7%，政府因應情況推出大規模「撐企業、保就業」措施，現時香港經濟正逐步走出陰霾，本地零售、餐飲以至對外貿易均有所改善。今年上半年的經濟增長達7.8，最新的失業率已回落至4.7%，本港亦已逾40多天維持「清零」。

他指前日（26日）率團到深圳與內地專定就與內地逐步有序恢復通關，進行首次對接會議。他希望可早日與內地重啟兩地活動，滿足經濟民生需要，但強調不可掉以輕心，必須持續強化自身防控措施，確保及早識別潛在風險。面對傳播力極強的變種病毒，香港亦須嚴格執行外防輸入措施。

李又指政府鼓勵企業提升競爭力，為本地企業提供支援，協助其升級轉營，例如推出發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場專項基金，向企業提供最多600萬港元的資助，鼓勵及支援企業建立品牌及定位、規劃營銷策略等，開拓內地及海外營銷市場。

至於今屆政府在過去4年向基金增撥50億港元，而基金自成立至今已批出20億港元，惠及近3,000間企業，舉例指有嬰幼兒用品公司利用資助擴充內地市場。