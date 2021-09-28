政府減碳措施未找數　環團促提具體方案訂時間表

氣候變化問題全球關注，聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)上月發表的報告指出，若全球未能在10年內大幅削減碳排放，便會帶來無可挽救的災害。然而港府做事慢吞吞，20多個關注環保團體今日(28日)到政府總部外請願，並向環境局代表遞交政策意見書，要求港府盡快提出具體減排方案，例如實施電子商用車計劃、綠色建築推行措施，以配合國際社會將全球氣溫升幅控制在1.5°C以內的目標。

政府曾在去年施政報告中承諾，2050年香港達致碳中和，惟1年時間過去，環保團體認為「只聞樓梯響」。綠色和平、綠惜地球、環保觸覺等20多個團體到政總外請願，批評環境局至今仍未公布邁向碳中和的時間表及路線圖。團體指出，政府將於年底發布更新版《香港氣候行動藍圖2030+》，更新的《藍圖》將交代未來10年及之後本港的氣候政策，政府必須盡快發布，並應把碳中和的時間表及路線圖納入其中，當中包括政府須於2030年前提升可再生能源發電比例至10%；收緊現時綠色建築標準；制定漸進式的碳收費系統，向高排放的企業收費等。

綠色和平項目主任伍漢林稱，現時各國均要求要控制全球升溫於攝氏1.5度，否則未來將有更多極端天氣，他又指政府早前只是在6月公布《香港清新空氣藍圖2035》中提出車輛、發電減排等大方向，認為未夠具體，他指現時本港主要碳排放發電及運輸，政府有需要進取處理該2項目。根據環保署資料，在2019年，發電及其他能源工業佔香港溫室氣體排放量首位，佔65.7%；其次為運輸，佔18%。