戴假髮「易容」盜灣仔酒吧區醉客財物　12名非裔女假難民落網

陳敬樂(左起)、何兆東及吳以諾講述案情。(馬竟峰攝)

假難民又作奸犯科，非裔女子專吼酒吧區醉客掠財。灣仔警區助理指揮官(刑事)何兆東署理警司表示，灣仔酒吧區近期盜竊案件頻生，竊賊專門針對外籍人士犯案，並聲稱可提供性服務等。期間賊人更易容戴假髮，犯案手法如出一轍，均趁「獵物」飲醉時竊走財物，並掠去其身上信用卡、手錶及手機等，得手後攜同銀行卡到提款機提取現金，甚至到不同地方消費，涉款平均由數萬至數十萬港元不等。由於情況猖獗，有部分酒吧只好拒絕招待可疑人士自保。

該區反黑組吳以諾偵緝督察指，警方經半年的情報分析及調查後，鎖定一個由非洲裔人士組成的扒竊集團，他們於去年3月至今年8月持續犯案，趁受害者消費時，偷看他們的銀行卡密碼，其後偷取銀行卡到櫃員機取款或購買點數卡。

警方在上周六(25日)凌晨1時許展開「彩霞行動」，動員80人掩至盧押道近謝斐道一帶，以涉嫌「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」，拘捕12名非洲裔女子(29至52歲)，全部人均為持「行街紙」留港的假難民。據悉，當中部分被捕人士來自坦桑尼亞，她們衣着時尚，且相當性感，相信為方便融入酒客，其中一名被捕女子已在港逗留近8年。至於案件涉及7名受害人，損失達30萬港元。

行動中，警方檢獲大量假髮以及財物，相信被捕人士為防被人認出廬山真面目，故會易容戴假髮犯案。另外，警方同日拘捕4名男子，他們涉嫌與上月24日，於灣仔酒吧區內一宗嚴重傷人及公眾地方打架案有關，連同早前拘捕的5人，警方總共拘捕9名非洲裔及印巴裔男子，相信案件為偶發性發生，與黑社會無關。

該區情報組主管陳敬樂偵緝督察表示，當區本年度錄得25宗酒吧區盜竊案，涉款逾190萬港元，最高一宗涉及48萬港元。警方呼籲市民到灣仔酒吧區消遣人士，要小心保管財物。