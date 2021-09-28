港府再延長逗留期限　今年完約外傭可留至明年6月

政府今(28日)宣布延續外籍家庭傭工及其僱主應對疫情特殊情況的協助措施，包括延長今年內完約的合約有效期限至明年6月底；彈性考慮外傭延長在港逗留期限的申請；延遲返回原居地度假不超過1年等。

港府表示，容許僱主延長其即將離任外傭的現行合約有效期限，勞工處處長現已進一步原則上同意，讓所有在今年12月31日或之前屆滿的外傭合約，可在僱主及外傭雙方同意下，修改標準僱傭合約第2項的僱傭期，延長合約期限最長6個月，即明年6月30日。如新聘請的外傭未能於上述6個月的延長期內獲安排來港，而僱主須在該6個月的延長期後繼續聘請外傭，僱主應申請與現任外傭續約。

現行制度下，外傭在現行合約屆滿後跟相同僱主續約，或將會與新僱主開展新合約，可在其原僱主或新僱主同意下，可向入境處申請延遲返回原居地。有關延遲以由現行合約完結後起計不超過1年為限。

若外傭未能在上述的1年期內返回原居地，政府會因應新冠疫情進一步延長相關彈性安排，可在其僱主同意下向入境處申請進一步延長逗留期限直至合約完結，以便在該段期間返回原居地。上述彈性安排須由僱傭雙方同意，並在外傭逗留期限屆滿前8周內遞交。政府會繼續密切留意情況，在有需要時檢視上述措施及彈性安排。