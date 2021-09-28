今增13宗輸入病例　另卡塔爾航空多哈班機禁抵港

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日(29日)新增13宗輸入病例，涉及9男4女，9人已接種新冠疫苗。由於本地維持零確診，衞生防護中心將不召開疫情記者會。截至現時，本港累計確診個案為12,210宗。另有少於10宗初步個案。

當中涉及一名37歲男病人(個案編號：12204)，他居於銅鑼灣重士街8號雋琚，工作地點為銅鑼灣新寧道1號利園三期23樓，最後上班日期為9月10日。他於9月10日在香港進行檢測，結果呈陰性，即未有染疫。患者9月11日乘搭航班QR817離開香港前往意大利。病人乘搭航班QR818於本周日(26日)返抵香港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本驗出病毒，並帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。病人無出現病徵，4月24日及5月15日曾在港接種2劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。

另1宗個案涉及39歲男病人(個案編號：12208)，居於尖沙咀漢口中心C座，工作地點位於尖沙咀麼地道22至28號中福商業大廈地下9號舖，最後上班日期為9月10日。他9月9日在香港進行檢測，結果呈陰性，即未有染疫。患者於9月10日乘搭航班EK385離開香港前往印度。

病人於阿聯酋短暫逗留後，乘搭航班EK384於本周日返抵香港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陽性，即驗出病毒，並帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。病人本周日出現喉嚨痛的病徵，曾於5月7日及5月28日在港接種2劑復必泰疫苗。

由於卡塔爾航空營運於9月26日由卡塔爾多哈飛抵香港的航班(QR818)有4名乘客經抵港檢測而確診，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》(第599H章)禁止卡塔爾航空營運的客機，在9月28日至10月11日期間從多哈着陸香港。

另外，慈雲山慈康邨康健樓早前被納入強制檢測公告，中心提醒相關人士須於明日(29日)完成病毒檢測。