求教局公開失德教師資料　高院駁回基金覆核

一個基金在去年要求教育局，就教師專業失德的個案，披露涉事教師的身份、任教學校、失德行為性質及教育局跟進行動等資料，但遭教育局拒絕。基金認為教育局局長楊潤雄的決定不合理和法律上犯錯，入稟高院申請司法覆核，要求法庭頒令教育局向其披露資料。原訟庭今年5月就案件開庭聆訊後，今日（28日）頒下判詞裁定基金敗訴。法官周家明在判詞指，教育局局長的決定並無法律上犯錯或不合理，所以駁回覆核申請。不過由於案件涉及公眾利益，法官因此下令基金毋須支付教育局局長的訟費。

法官指出，申請方要求披露的資料並不能獨立單項披露，因如只披露涉案學校名，會對其他與案無關的同校老師不公平；如只披露老師名字、失德的性質及調查結果，亦沒有任何意思，因申請方要求披露之目的是要讓家長知道學校老師涉失德，再決定是否讓子女就讀該校，如只有部分資料對家長的考慮並無幫助。

至於局長的決定有無法律錯誤或不恰當，法官就指申請方要求的目的，與教育局取得資料作調查及跟進的目的明顯不同。法官指申請方以新目的為由要求局方披露資料，根據《個人資料（私隱）條例》的《保障資料原則》，除非資料當事人自願給予明示同意，否則個人資料不得用於新目的。因此法官認為局長的決定並無法律上犯錯或不合理。