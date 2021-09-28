過半數市民不滿政府施政　逾3成人給特首零分

經歷過去兩年反對修訂《逃犯條例》示威及疫情，本港經濟和社會備受打擊，政府屢被批評處理不力，導致民怨沸騰。有機構今(28日)發表最新有關特首及政府民望，結果顯示逾半市民不滿意政府。而特首林鄭月娥的民望評分則只得33.9分，比9月上旬時的調查下跌1.8分，更有逾3成人給零分。

香港民意研究所於本月16至23日，以電話形式訪問了1036名市民，調查結果顯示54%的市民對政府表示不滿意，而政府滿意度淨值為負30個百分點，即不滿意政府的市民比滿意政府的多；而對政府表示不信任的受訪者則有48%，信任淨值為負13個百分點，同樣意味不信任政府的市民比信任政府的為多。在社會狀況的滿意率淨值方面，政治狀況的淨值為負25個百分點，民生狀況為負29個百分點，而經濟狀況淨值則是負32個百分點，是3個社會狀況中唯一下跌4個百分點。

調查亦涵括市民對特首林鄭月娥的民望評分，最新結果顯示林鄭月娥得到33.9分，比9月上旬時的調查下跌1.8分，其支持率則為20%，同樣下跌了4%，支持率淨值則為負46個百分點，在受訪者當中有36%的人士給予林鄭月娥零分。

另外，研究所亦邀請受訪者替本地政治團體提名及評分，值得留意的是，日前宣布解散的支聯會在事隔8年再次被市民提名為十大政治團體，並得到39.2分，不過其評分屬於1992年有紀錄以來最低。