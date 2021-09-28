市建局重建油旺歡迎公私營合作　議員批項目欠具體時間表

市區重建局重建油麻地及旺角地區研究討論多年，終完成研究並制定了「正、負、零」3個概念藍圖方案。立法會發展事務委員會今(28日)開會討論，會上多名議員質疑研究原意雖好，但當局「空有藍圖，未有時間表」，擔心舊區重建無期。同時有議員認爲應由政府或市建局主導項目，並擔心由發展商發展，會令當區規劃混亂，並應考慮興建居屋及公屋。發展局局長黃偉綸回應稱，項目規模龐大，市建局難以獨力落實市區更新計劃，該局應擔任統籌者角色，同時歡迎公私營合作。

政府傾向採用「正」方案，即相比現有分區計劃大綱圖所訂定的限制，增加額外建築樓面面積，有望將人均居住面積增至26平方米。多名議員表示贊成，惟認爲當局未有任何落實時間表，不希望「政府得個講字」，應由市建局主導全個規劃項目，以免由發展商發展推高樓價，令原有居民未能重新回到油旺居住。黃偉綸坦言，目前不可能制定具體工程時間表，並以明年開始改劃分區計劃大綱圖為目標。以九龍城重建項目爲例，他相信市場若配合油旺研究，重建會愈來愈快。

此外，議員邵家輝指研究建議將油麻地果欄活化成旅遊景點，惟事前果欄的商戶並未得悉，亦不同意有關研究。他批評政府對商戶事前零諮詢，促政府盡快與持份者溝通。