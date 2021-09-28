香港校園欺凌比率全球最高　議員促將網絡欺凌刑事化

前年反對修訂《逃犯條例》風波期間，衍生嚴重的校園欺凌情況。議員接獲個案，指家長及學生感到求助無門，怕舉報後被秋後算帳，亦有投訴是石沉大海，更有個案顯示有教師欺凌學生。議員批評香港法例真空、落後，促政府研究將網絡欺凌列為刑事罪行。

議員葛珮帆今日(28日)召開圓桌會議，她指時下年輕人守法意識薄弱，當發生校園欺凌事件後，很多學校採取鴕鳥政策，又或分不清欺凌及嬉戲的分別而「睇漏個案」。葛促政府研究將網絡欺凌列為刑事罪行、研究校內強制通報機制等。教育工作者聯會副主席王惠成提及，很多欺凌者本身有情緒問題，建議校方處理時不應在全班學生面前指摘欺凌者，應單對單面見，表明校園內人人平等，每一位學生都受保護。他又指現時學校只上半日課，但不應讓品德教育滯後。

家庭與學校合作事宜委員會前主席湯修齊出席會議，他同意教育局應檢討應對校園欺凌的法例是否足夠，如缺乏適當支持，為學校提供相關指引及資源只會是事倍功半。他建議教育局常設關注學生欺凌工作小組，定期為學校及家長舉行有關工作坊。城市大學社會及行為科學系副教授馮麗姝認為特別是大學充斥不同政見、加劇矛盾，以致暴力隱藏於校園，她建議在學校設立校園暴力欺凌專責小組，亦建議在教育局、警務處及社會福利署成立新的專責部門打擊校園欺凌。

教育局副局長蔡若蓮回應指，局方對於任何形式的欺凌及暴力行為均是零容忍，所有可有效預防及制止相關行為的應對措施都值得思考。早前有議員建議在課室安裝閉路電視，蔡表示最關鍵的是要培養學生的正確價值觀，從根本上解決問題，否則採用阻嚇方式只會帶來刺激作用。