第2期消費券十一發放　料有逾126億元帶動經濟

新冠肺炎疫情下難通關，往年帶動經濟的十一長假期凍過水，但適逢第2期電子消費券將於10月1日發放，料將為本港帶動超過126億港元消費，如同自製「本地十一長假期」。有餐飲界指消費券令生意增15%，料10月業界會因而有至少63億港元生意，但仍未如往年十一長假般帶來100至110億港元生意，有業界更已「打定輸數」；零售業界則認為，本地消費力有限，「塘水滾塘魚」下幫助有限，倡盡快通關挽救經濟。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，較早期的十一長假期會有大量社團、自由行、旅客來港慶祝，不少會大排宴席，雖然後期的長假期，來港遊客消費力減低，但整體而言亦可帶來100至110億港元的生意。對於現時政府未有全滿通關，僅靠每日2,000個「來港易」名額，黃家和透露上周與商務及經濟發展局局長邱騰華會面時，對方表示使用「來港易」的只有300多人，對業界難有幫助。

就今年無外來旅客，由政府發放消費券造成「內銷」氣氛，黃家和指，8月發放首期消費券後，業界已承接當中的57%，比零售業更高，生意額亦增15%，如10月發放的次輪消費券有同樣效果，即業界會有至少63億港元生意，惟與十一長假期可帶動過百億的生意額仍有距離，但他仍對情況樂觀，認為消費券有槓桿效應，加上港人今年未能旅遊，要留港消費，生意額有可能「打和」。不過，他認同開關的重要性，故促請政府制定時間表，勿讓業界「望天打掛」。香港餐務管理協會主席梁振華同指，現時仍未有通關，等同零遊客，業界紛紛「打定輸數」，他舉例指2018年的十一長假期，生意額亦會比平時高30%，現只能靠消費券度日。

至於零售業情況，批發及零售界議員邵家輝指，按過去經驗，剛發放消費券首兩周的零售銷情較為熾熱，特別是高價海味等較昂貴的商品，估計整個業界的生意額可回升至疫情前80%至90%。不過，由於香港屬於外向型經濟體，零售市場向來有三分一的生意額來自遊客，估計消費熱潮難以持續，長遠而言仍要與外地恢復通關，才對零售市場有較大幫助。

香港中小型企業聯合會會長麥美儀指出，消費券有助刺激港人消費意欲，但因目前本港仍未通關，認為單靠港人消費難以滿足業界需要，「塘水滾塘魚下只可吊住鹽水先」，期望可早日通關，零售市場才有較大起色。零售、商業及成衣總工會總幹事張麗霞亦指，疫情下港府推出禁聚令等多項防疫措施，認為市民早已習慣減少消費，即使當局發放第2期消費券，亦難以回復昔日生意額；且過去1年業界生意慘淡，估計未來生意有所回升，亦未必會惠及僱員。