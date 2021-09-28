3前區議員涉荃灣開街站違禁聚令　否認控罪開審

前荃灣區議員陳劍琴和謝旻澤，以及前離島區議員梁國豪，被指於去年10月24日在荃灣擺街站期間違反禁聚令。3人否認控罪，案件今天（28日）於西九龍裁判法院開審。便衣警員供稱，3名被告涉及的街站是宣傳「關注被送中12港人」，他們與其他工作人員，一同分發傳單及呼籲公眾簽名支持。

陳劍琴和謝旻澤，被控於2020年10月24日，在荃灣荃興徑及路德圍一帶參與受禁羣組聚集。梁國豪另被控於同日，在荃灣大河道10號外參與受禁羣組聚集。陳原本亦被控在荃灣大河道10號外參與受禁羣組聚集，但該傳票罪今日獲控方不提證供起訴。

菲律賓籍警員易甸基供稱，當時他隸屬特遣隊。案發當天，警方知悉「賢學思政」會在荃灣一帶設置街站，易接到指示要留意街站情況。下午3時許他穿便衣執勤，在路德圍一個停車場外觀察其中一個街站，當時陳、謝及4名工作人員正在分發傳單，內容是宣傳「關注被送中12港人」，並且呼籲途人簽名支持。及後陳轉移位置，前往荃灣地皇廣場外的街站，此外梁亦在上址，街頭活動引來觀眾圍觀。最後易通知軍裝警到場，警方拉封鎖線包圍眾人，票控他們違反禁聚令。