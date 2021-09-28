外交部列美國亂港清單　曾國衞：有助市民掌握事實

中國外交部日前列出美國干預香港事務，支持反中亂港勢力的事實清單，揭示自2019年修例風波以來美方對中港實施制裁、污衊詆毀特區事務及包庇支持反中亂港分子等102項事實。政制及內地事物局局長曾國衞今(28日)在雜誌撰文，認為清單揭穿美國惡行，有助香港市民掌握事實，清楚了解香港過去多年一直受外部勢力干預。

曾國衞在文中表示，《美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單》揭穿了美國惡行，讓香港市民可以掌握事實，清楚了解香港過去多年一直受外部勢力干預，批評反中亂港份子的行徑嚴重危及國家主權、安全和發展利益。

曾認為中央是在迫不得已的情況下才會出手，並推出《港區國安法》和完善選舉制度，一舉扭轉亂局，使香港社會重回正軌。他指《港區國安法》讓特區政府能夠按此法防範、制止和懲治危害國家安全的行為，成功實現止暴制亂，黑暴攬炒、目無法紀的惡劣行為如今已不復見。他又點名一些外部勢力的代理人、反中亂港組織也逐一被瓦解，例如《蘋果日報》停刊，教協、民陣、支聯會、職工盟等相繼宣布解散或被調查。

當香港社會回復穩定後，曾指出下一步則要完善選舉制度，堵塞選舉制度漏洞，防止反中亂港分子藉選舉進入特區政治體制。他相信新一屆選委會委員能夠擺脫政治泥沼，回歸參政議政初心，聚焦發展、關注民生，令香港社會面臨的現狀得到很大的改善。