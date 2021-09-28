取消強積金對沖仍處草擬階段　羅致光卸責：任期不足仍待研究

強積金制度推行近21年，當中抵銷遣散費或長期服務金的對沖機制一直為人詬病，社會上有聲音更指，對沖機制是不斷蠶食「打工仔」的累積供款。勞工及福利局局長羅致光今日(28日)表示，政府仍在草擬取消強積金對沖的條例草案，惟由於涉及勞資權益及多條條例的修訂，現時基本上沒有研究，或需等日後再作研究，他又指新一屆的立法會審議過程應不會「順風順水」。

羅指出其實取消強積金對沖早於2015年12月時已有諮詢文件，當時有討論指，當公共年金制度運作3年以後，理應開始考慮進一步的安排。他認為，政府若要加強退休保障工作，甚至取消強積金後要如何配合公共年金，應討論是否將強積金自動、或強制轉為年金。惟現屆政府任期剩餘不足1年，取消強積金對沖的研究或要留待以後討論。

此外，羅表示早於2015年時曾提出諮詢文件，該文件正是他早於擔任局長前提出，扶委會2015年的「退休保障前路共建」諮詢文件附件6。當中提及了羅建議的方案，加上當時委員會認為在強積金成熟時，改革重點可由供款累積期轉移至提取期，好等僱員以年金計劃，把強積金轉為每月收入，更好地支援退休生活。