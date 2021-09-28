黑幫元朗擺壽宴遭票控　「亞視阿儀」出席助興

新界北總區反黑組今日(28日)凌晨展開代號「犁庭掃穴」行動，突擊搜查元朗西菁街10號一食肆，在上址對13男5女(25至40歲)顧客發出禁聚令告票。消息指，當時現場有黑幫成員擺大壽，更邀來曾參選2021年亞洲小姐競選、獲封為「亞視一姐」的藝人薛影儀(阿儀)出席「贈興」，她親身為壽星慶祝，將聚會推上高潮。

根據網上社交平台流傳的影片，攝下食肆包廂內氣氛熱烈，一眾疑有黑幫背景的人士聚首一堂，當時大門徐徐打開，阿儀以推車帶同已燃起蠟燭的蛋糕登場，引起全場拍掌歡呼，而鏡頭隨即轉向「壽星」，他似乎亦對如此驚喜頗為「受落」，面帶笑容豎起拇指。

此時，全場為之起哄，不斷有人和應高呼「錫佢！」慫恿「壽星」趁機上前對阿儀獻吻，又戲謔詢問「阿嫂唔介意吖嘛？」笑聲傳遍一室，但阿儀似乎未感壓力，繼續堅持「賣藝不賣身」，全程耍手拒絕，但其後亦有與「壽星」合照，為難得聚會留下紀念。據悉，阿儀完成工作即告離場，未料前腳剛走，警方便後腳抵達，在場男女落得罰款收場。

東網記者致電阿儀詢問事件時，問及她知不知道聚會人士身份，以及警方事後曾到場巡查，惟她對相關問題均支吾以對，似對詳情不甚了解，並在約1分鐘後匆匆掛線。亞視發言人表示，就上述活動，旗下藝人薛影儀僅為路過餐廳門外，獲支持者邀請拍攝合照，並未參與有關的活動。