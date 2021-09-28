教資會教學獎金將加碼至75萬元　Rhea Liem膺科大首名獲獎女學者

女性一樣可以在傳統「男性領域」取得成就。大學教育資助委員會今日(28日)舉行2021年教資會傑出教學獎頒獎典禮，新晉教學人員組別由科技大學機械及航空航天工程系助理女教授Rhea Patricia Liem獲得，成為科大首名獲得該殊榮的女學者。另外，教資會主席唐家成宣布，明年獎金將由現時的50萬港元提高至75萬港元，以表揚得獎者成就。

印尼雅加達出生的Liem在當地高中畢業後，赴新加坡南洋理工大學修讀機械及生產工程學，並在麻省理工學院取得兩個理學碩士學位，至2015年加入科大。她鼓勵大學生透過社區服務，開展有助年幼學生及弱勢兒童欣賞及學習STEM的項目。同時，她提出一個全新帶學分的體驗學習課程，當中包括學生主導的項目，讓學生為年幼學童開發低成本的科學示範套件或STEM體驗教材套，作為課程的最終產品。

Liem表示非常注重展示教學的方法，令課程內容能有效傳達給學生，又指個人教學風格強調理性及推理，學生在課堂上必定有發言權，以吸引他們投入上課。教資會形容她是一名成功的工程界女性，科大校長史維亦發文祝賀Liem，指她對教學滿懷熱情及頻繁與學生互動，備受歡迎及尊重。

香港大學藝術學系副教授官綺雲為一般教學人員組別得獎者。她提出「活學藝術史」策略，以具創意及成效的方式重新設計港大的藝術課程。她希望藝術系學生能成為研究者及生產者，而非純粹的知識消費者，故努力透過與亞洲藝術文獻庫合作等不同途徑，培養學生的基礎研究技巧。

由城市大學社會及行為科學系副教授郭黎玉晶，領導的「聯校心理健康推廣計劃」團隊，在隊伍組別中獲獎。 他們透過一系列活動，提升學生的幸福感及豐富學生的正面學習經歷，目前已惠及約4,000名大學生及1,500名社區人士。