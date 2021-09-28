重組家庭心理社交受挑戰　子女成親父母或繼父母磨心

香港再婚人數持續上升。有研究發現，重組家庭的成員面對各種巨大的心理和社交挑戰。重組家庭中的子女的適應能力較弱，容易引發情緒問題，又發現發親生父母與子女的溝通對適應重組家庭的生活有顯著幫助。學者建議，政府在推動公共教育時，避免低估重組家庭成員自我標籤的問題，並重點關注重組家庭成員關係建立及衝突管理。

「鄰舍輔導會賽馬會『再喜步』重組家庭支援計劃」委託香港大學社會工作及社會行政學系於今年3月至9月期間，以網上問卷及面談方式，向765位本地受訪者進行研究，結果顯示不同家庭結構的受訪者都有輕度焦慮傾向，並對生活略有不滿。然而，單親家庭受訪者的抗逆能力和生活滿意度，比傳統家庭及重組家庭受訪者顯著較低；而公眾對重組家庭的印象亦相對負面，甚至認為是發生家庭衝突的原因。

研究亦發現重組家庭中的子女的適應能力較弱，容易引發情緒問題，親社會行為較少，而女性出現朋輩問題亦較多。相比起同住的生父和繼父母，子女認為與同住生母的關係較好。研究同時發現，年紀愈輕的重組家庭子女愈容易適應新的家庭生活，而在不同重組家庭類別中，繼父家庭成員之間的關係較好。

團隊又發現不論家長或子女，在重組家庭中的角色認同均面對障礙。研究指出，家長認為自己的家庭角色模糊不清，在資源分配與新家庭成員建立關係時也遇到困難，在處理家庭衝突的手法亦有差異。從子女的角度，更感覺成為親父母或繼父母的磨心，阻礙建立健康的家庭關係；部分子女也期望繼父母能擔任親父母的角色。在重組家庭中，子女出現自我標籤的情況亦相當普遍，部分子女更不知如何向其他人透露新家庭的身份。

港大社會工作及社會行政學系高級研究幹事馮一雷建議政府在推動公共教育時，避免低估重組家庭成員自我標籤的問題，並重點關注他們的家庭關係建立及衝突管理，以及多加了解子女在新家庭建立過程中的期望及面對的挑戰，提供合適的支援及幫助。